Costantino Vitagliano ritorna in tv e presenta la figlia | ecco come vive oggi

DiLei

... luna di miele alle Maldive con Valentino Rossi IN POSA SUI SOCIAL, incorreggibile sex symbol ATTACCATA DAGLI HATERS Paola Caruso, la festa di compleanno dopo il dramma di ...... luna di miele alle Maldive con Valentino Rossi IN POSA SUI SOCIAL, incorreggibile sex symbol ATTACCATA DAGLI HATERS Paola Caruso, la festa di compleanno dopo il dramma di ... L’ex Tronista racconta gli eccessi: dalle notti con DiCaprio ai milioni guadagnati Costantino Vitagliano parla della sua nuova vita, mostra la sua meravigliosa figlia e annuncia che tornerà in tv ...Per anni Costantino Vitagliano è stato il re assolute delle serate in discoteca, ma anche di tantissimi programmi tv. Dopo il successo ottenuto a ...