“Cose molto intime | vi dico tutto” GF Vip 7 | Nikita smaschera Onestini Nessuno lo aveva visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nuovo capitolo sull’eterna discussione al GF Vip 7 sul rapporto traPelizon e Luca. I due hanno avuto qualche giorno fa un nuovo scontro, durante una cena in baita alla presenza di Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. La modella di Triesteinvitato il coinquilino per cercare di fare pace e ricominciare ad avere un legame abbastanza civile, ma lui ha reagito in malo modo ribadendo che lei non esisterebbe affatto. La reputa una persona trasparente e quindi non ha voglia di avere a che fare con la gieffina. Ma ora al GF Vip 7 è arrivata una confessione sorprendente di, che ha svelato un segreto su quanto fatto da Lucaqualche tempo fa. In particolare, ha tirato fuori dal cassetto un fatto che si è verificato durante le feste di Natale e ...