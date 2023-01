Cos’è la mutazione MTHFR | come si individua e quali sono le conseguenze

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Quando si parla di mutazioni genetiche si entra in un campo particolarmente ampio e per alcune aree ancora sconosciuto o non del tutto definito. Solo l’evoluzione della ricerca e gli studi condotti hanno consentito nel corso degli anni dire condizioni prima ignote o solamente sospettate. Una di queste è la cosiddetta, un difetto genetico legato all’enzima metilentetraidrofolato reduttasi. Per comprendere il fenomeno e il meccanismo sottostante è utile ricordare, avvalendoci di quanto riportato dall’Ospedale Bambino Gesù, che le informazioni genetiche di ogni essere umanocontenute nel DNA. Il DNA, che è composto da 23 coppie di cromosomi formata da un cromosoma ereditato dal padre e uno ereditato dalla madre (a eccezione di quelli dell’apparato riproduttivo), è presente in ogni cellula ...