Cosa sono le plusvalenze e perché quelle “artefatte” sono usate per abbellire i bilanci

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È il termine più caldo tra i tifosi di calcio nelle ultime settimane, ma essendo una vicenda molto tecnica è bene capire fino in fondoè una plusvalenza e qual è la differenza tra realizzarla in cambio di denaro o grazie allo scambio con un altro calciatore. E poi: quest’ultimo tipo di operazione deve essere registrata nello stesso modo dalla Juventus e dagli altri club, secondo i principi contabili? Ecco alcuni punti cardine per provare a comprendere il caso dellenel calcio.significa plusvalenzaLa plusvalenza è la differenza positiva tra il valore di un bene in due momenti diversi. In campo calcistico, dunque, è la differenza tra quanto viene incassato per la cessione delle prestazioni del calciatore e il valore che il calciatore aveva ao al momento della vendita. Come si inserisce il ...