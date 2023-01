Cosa si impara da un rifiuto dopo un colloquio di lavoro (secondo Harvard)

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Può sembrare che non ci sia proprio nulla di positivo nel fatto di ricevere unundi. Soprattutto, nell'esatto momento in cui ce ne rendiamo conto e cioè quando arriva la mail dall'amaro incipit: «siamo spiacenti di informarla», o la telefonata in cui avvertono che «la direzione ha scelto un'altra opzione». In quel momento cala una cupa oscurità. Soffrireessere stati respinti da un'azienda in cui si desiderava intensamente lavorare è una reazione naturale ed anche molto più salutare che far finta di niente. Questo, però, non significa rinunciare. Ci sono vari aspetti da considerare quando si viene respintiessersi candidati per un. In genere, interpretiamo i «no» come delle strade chiuse, ci immaginiamo in un vicolo cieco ...