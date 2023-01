Cosa dice lo studio fatto sulle suocere che vanno d’accordo con le nuore

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Uno dei luoghi comuni più diffusi riguarda il rapporto dellecon le loro, a cui spesso si attribuisce una connotazione negativa. Eppure ci sono moltechecon le mogli dei loro figli e unoha volute condurre analisi più approfondite sulla natura di questo rapporto privo di dissapori. Loin questione è stato condotto da Geoffrey Greif, docente dell’Università del Maryland, in collaborazione con il collega Michael Woolley. Lo scopo della loro ricerca (effettuata su 267) era quello di rilevare le caratteristiche tipiche delleche conservano un buon rapporto con la propria nuora, così da poter finalmente porre fine alla credenza comune che non possa esserci pace tra le due ...

Il Primato Nazionale

