Cosa c’è da sapere sulla penalizzazione alla Juventus

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «Cherischia la Juve?». In tanti, sarcasticamente, hanno scritto questa domanda sui social sotto i post più disparati, come se ogni male del calcio – e non solo – finisse per essere, sul piano mediatico, colpa della. Dal sarcasmo, però, si è passati presto ai fatti concreti, con l’avvio dell’indagine denominata Prisma e con i procedimenti che ne sono conseguiti. In sede sportiva, è stata dapprima presa in esame solo una parte dell’intero impianto accusatorio della Procura di Torino, ovvero quello relativo alle plusvalenze iscritte a bilancio nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Plusvalenze che, allo stato attuale, costanounadi 15 punti in classifica nella stagione 2022/23 e l’inibizione al direttore sportivo Cherubini per 16 mesi in ambito nazionale, con ...