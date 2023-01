Corsi di bon ton | trucco e portamento per i bimbi | scoppia la polemica sulla scuola per principesse

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Divampa lasocial sul "corso per" che si terrà in comune della Lombardia. A partire da aprile dalle 17 alle 17:45 si terranno delle lezioni, per tre mesi, dopo i quali sarà possibile ottenere un "attestato" che certifichi l’avvenuta incoronazione. L'articolo .