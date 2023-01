Corriere dello Sport – Torino | per Ilic l’Olympique Marsiglia offre di più | la situazione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-23 00:32:56 Ilfa sul serio per Ivan. Oggi i francesi hanno offerto circa 18 milioni per il centrocampista serbo, da tempo nel mirino del. L’offerta dei transalpini stuzzica molto il Verona che, proprio domani, avrebbe dovuto incontrare i granata per strappare una proposta più alta rispetto all’ultima, sui 20 milioni per il pacchetto completopiù Hien. Ilcerca anche un difensore e per questo aveva pattuito la possibilità di lasciare il centrale svedese in Veneto fino a giugno. Questo è uno scenario ancora attuale visto che le due operazioni potrebbero essere slegate. Insomma entro domani si conoscerà il futuro di, segnalato vicino al...

Tutto Napoli

Angel Di Maria ha parlato per primo dopo il pareggio della Juve per 3 - 3 in casa contro l' Atalanta . "Era importante - ha detto - credo che abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto degli ...La Juve ha rialzato la testa, dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva preceduti dalla batosta napoletana, ma ha dovuto fare i conti contro un'Atalanta che non molla mai e ... PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli padrone" Il centrocampista bianconero non ha dubbi: “Stasera si sono visti uomini. Noi possiamo fare solo una cosa: rispondere sul campo, dare tutto per questa maglia” ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...