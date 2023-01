(Di lunedì 23 gennaio 2023)te aiper avvertire chein. Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando un 34enne brianzolo residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza, sentita la presenza di alcuniin, hato il numero di emergenza unico 112 per chiedere aiuto ma, dopo alcune frasi alquanto sconnesse, improvvisamente ha messo giù lata prima ancora di fornire i dettagli necessari per essere localizzato. Subito dopo aver chiuso, l'uomo, che era apparso in stato confusionale e fortemente agitato, ha nuovamente fatto ulteriori analoghete, ben, sempre fornendo però solo dati parziali ma che indicavano la presenza di alcuni ...

Il Tempo

coppia litiga Roma, 28 giugno 2022 - Quel baccano non erano i, ma la moglie con l'amante. Sembra la storia perfetta per le chiacchiere da spiaggia sotto l'... "c'è un ladro in casa mia" . ...Si spostano con valigie e vestiti in un appartamento, i proprietari vivono altrove ma vengono avvertiti dai vicini, al loro arrivo nessuno fugge. Decisivi i ... "Correte, ho i ladri in casa", chiama dieci volte i carabinieri ma aveva allucinazioni per droga Dieci chiamate ai carabinieri per avvertire che aveva i ladri in casa. Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte, quando un 34enne ...Lamezia Terme - Magistrato, politico, due volte sindaco di Napoli, una vita vissuta intensamente e senza compromessi: oggi Luigi De Magistris punta sul valore della cultura e si racconta in un libro, ...