Corano bruciato | la reazione di Erdogan | “Senza rispetto nessun sostegno alla Svezia sulla questione della Nato”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Cresce la tensione diplomatica trae Turchia per il caso delda un estremista di destra davantiambasciata turca a Stoccolama. Ankara ieri aveva annullato la visita del ministroDifesa svedese finalizzata al placet turco per l’adesione. Una prospettiva che sembra allontanarsi dopo le parole del presidente turco Recep Tayyip. “Se lanon mostreràper la Turchia o per i musulmani, allora “non vedranno alcunda parte nostra. Lasciate che le organizzazioni terroristiche si scatenino e poi vi ...

Ma nei mesi successivi Ankara ha chiesto l'estradizione di numerosi rifugiati curdi in Svezia che considera terroristi, e ora l'episodio delha ulteriormente acuito le tensioni con ...ISTANBUL. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato la protesta di sabato a Stoccolma dell'attivista anti - Islam Rasmus Paludan che hail, affermando che si tratta di un insulto a tutti, specialmente ai musulmani. Ha anche criticato le autorità svedesi per aver permesso che la manifestazione si svolgesse davanti all'... Corano bruciato, la reazione di Erdogan: “Senza rispetto nessun sostegno alla Svezia sulla questione… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il presidente turco minaccia di nuovo il veto all'adesione all'Alleanza atlantica dopo che l'estremista di destra Rasmus Paludan ha bruciato in ...