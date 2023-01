Coppa di Francia 2022 23 | è Mbappè show contro il Pays de Cassel | 7-0 e passaggio agli ottavi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il Paris Saint-Germain stravinceildee si qualificadi finale delladi. Termina 0-7 la sfida del Bollaert-Delelis valevole per i sedicesimi della competizione. I padroni di casa non reggono il confronto con i big parigini e si lasciano affondare: a reggere le redini del match è Mbappe che realizza una cinquina straordinaria, a completare il tabellino dei marcatori sono Neymar e Soler. Dopo 30 minuti di gioco equilibrati, è il francese al 29esimo a sbloccare il risultato, consecutive le reti successive che hanno portato al definitivo 7-0 messo a segno al 79esimo. SportFace.

E' stato effettuato quest'oggi il sorteggio per gli ottavi di finale della Coppa di Francia, in programma il 7 e 8 febbraio. Già ufficiali le sfide tra Lione - Lille, Tolosa - Reims, Lorient - Lens e Angers - Nantes mentre l'Auxerre se la vedrà col Rodez, che milita nella seconda divisione francese. Nell'apparentemente trascurabile match di Coppa di Francia con il piccolo Pays de Cassel arrivano due storici primati.