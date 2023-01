Contro la guerra di Putin. Il diario di un poeta su Facebook

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Mercoledì 9 novembre 2022 Negoziare, una breve nota Giusto questo. Vedo da certi commenti che sarei un “fondaio”, e inoltre anche un codardo, che manda la gente insenza andarci io stesso. Solo per il fatto che mi dichiaro contrario ai negoziati e incoraggio le forniture di armi. Se le armi, per la maggior parte americane, non venissero consegnate all’Ucraina, in questo momento di certo non sarebbe distrutto il 30 o 40 per cento della sua infrastruttura elettrica civile, ma la totalità delle infrastrutture. Perché, mentre i pacifisti occidentali criticano le forniture di armi, e si indignano, giustamente, di quanto costano, la Russia mobilita tutte le sue riserve di armi (cioè tutte le incalcolabili riserve sovietiche) e si rifornisce in Iran. Non sarebbe urgente forse anche una petizione al regime iraniano per chiedergli, in nome ...