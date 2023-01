Conto di coppia | due o uno | firme congiunte o disgiunte? Guida gennaio 2023

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le coppie alle volte sono sposate oppure alle volte sono semplicemente conviventi ma in tutte e due i casi una domanda che spesso si pongono e se convenga di più avere ununico oppure due conti separati. La risposta più banalmente semplice sarebbe quella che avere ununico comporta un dimezzamento delle spese necessarie a mantenerlo ma come vedremo questa risposta è un po’ semplicistica e dunque in questo articolo vi spiegheremo per bene cosa conviene di più e come comportarsi.corrente per la/ I Love TradingInnanzitutto c’è da dire che i costi di gestione di uncorrente sono aumentati molto. Infatti se alla fine del 2021 i costi di gestione di uncorrente erano ancora piuttosto bassi è stato proprio nell’ultimo anno che in virtù dell’inflazione i ...