Consigliere Zelensky | puntiamo a investimenti italiani in Ucraina

Le aziende italiane "Vogliamo attrarre i loro investimenti" in Ucraina e che pensino alle "opportunità" future. Alexander Rodnyansky,del presidente ucraino Volodymyred economista della Cambridge University, in una intervista ad askanews."Quello che vogliamo - dice - è approfondire le relazioni con l'Italia: se ...La risposta è di Alexander Rodnyansky,del presidente ucraino Volodymyred economista della Cambridge University, che ci ha rilasciato un'intervista, dove spiega l'agenda ucraina ... Consigliere Zelensky: Italia apra strada in confische asset russi - Il Sole 24 ORE Milano, 23 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha promesso di andare a Kiev prima del 24 febbraio. Ma a che punto sono i rapporti E cosa si aspetta l'Ucraina dalla visita"Si ...Milano, 23 gen. (askanews) - Serve il massimo supporto italiano a Kiev quando si tratta di sanzioni contro la Russia nell'Ue. Lo afferma Alexander Rodnyansky, consigliere del presidente ucraino Volody ...