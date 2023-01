Concorso dirigenti scolastici 2017 | “Lega presenta emendamento sanatoria per i bocciati” Sasso replica | “Grillini studiate meglio l’emendamento” E’ scontro con il Movimento 5 stelle

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un"pieno di irregolarità", ha detto l'ex Sottosegretarioin relazione alle vicissitudini che hanno riguardato ila dirigente del. Tra ricorsi, denunce, indagati, si ricorderà come ilpiù tribolato della scuola. Sarà ricordato anche come ilin cui un Ministro, in questo caso l'Azzolina, vi partecipò vincendolo. L'articolo .

Scriviamo per segnalare la proposta, sostenuta dalla maggioranza di Governo in sede di conversione al Senato del DL Milleproroghe, riguardante ilperscolastici del 2017 , da tempo arrivato alla conclusione. La proposta in sintesi è di consentire, a chi fosse stato bocciato , tanto allo scritto quanto all'orale , di accedere ...'Un, lo ricordiamo, denso di irregolarità e di denunce penali che hanno portato anche a numerosi indagati e al quale incredibilmente partecipò anche l'ex Ministro Azzolina, passando alla ... Concorso dirigenti scolastici, procedura riservata (120 ore più prova finale) per chi ha contenzioso. Il M5S: “Indegno” Scriviamo per segnalare la proposta, sostenuta dalla maggioranza di Governo in sede di conversione al Senato del DL Milleproroghe, riguardante il concorso per dirigenti scolastici del 2017, da tempo a ...“Dai 5 stelle ennesimo attacco ai lavoratori della scuola. Non contenti dei danni alla categoria perpetrati durante il Conte II dal Ministro Azzolina, continuano ad attaccare la categoria dei docenti.