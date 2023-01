Comune di Manduria | Concorso per 2 Istruttori di Vigilanza

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 2 Figure come Istruttore di, i Candidati idonei saranno indirizzati all’area, tecnico specialistica area died assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Sicuramente importante sottolineare che questo Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. Scopri tutte le offerte della Regione Puglia, clicca sul link dedicato, scegli e Candidati. Le mansioni richieste sono varie e tutte interessanti, considerando che lavorare per la Pubblica Amministrazione é un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Bando diIl responsabile dell'area 1°, servizio affari del personale, rende noto che, in esecuzione della deliberazione ...