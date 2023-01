Compleanno ' al bivio' per Josè Mourinho

Leggi su agi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI - Milleottocentotrenta km. La distanza che separa Setúbal, la città dell'Estremadura portoghese dove è nato, e Roma, quella dove festeggerà i suoi 60 anni; lo stadio Bonfim, il piccolo impianto dove da bambino raccoglieva i palloni durante gli allenamenti del papà portiere, e l'Olimpico, regolarmente sold out nonostante la Roma fatichi a ritagliarsi obiettivi all'altezza dei suoi sogni. Ma - calcisticamente, si intende, che la vita vera è un'altra cosa - non sarà unfacile per, sospeso tra la tentazione di lasciarsi ammaliare dalle sirene brasiliane che gli offrono un posto da ct della Selecao e la voglia di turarsi le orecchie e di provare, onorando il terzo anno di contratto, a centrare l'obiettivo di riportare il club giallorosso ad essere competitivo per lo scudetto. Obiettivo tanto ambizioso quanto ...