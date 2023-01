Comune di Noci

Inaugura mercoledì 25 gennaio, alle h. 18, presso il Chiostro di San Domenico di Noci, la mostra installazione "vestita": a seguire "Le parole che fanno male", un incontro per approfondire la violenza di genere nel linguaggio quotidiano e nei media Noci - "Ero a scuola per un corso pomeridiano, ero una ...L'anno scorso500 del mondo. Ti avessero detto che un anno dopo saresti stato ai quarti dell'AO ci avresti creduto Shelton: "No di certo. Essere qui è una cosa magnifica, è surreale arrivare ai ... “Com'eri vestita”: a Noci la mostra che racconta storie di violenza La mostra installazione Com’eri vestita e a seguire Le parole che fanno male, un incontro per approfondire la violenza di genere nel linguaggio quotidiano e nei media a Noci presso il Chiostro di San ...La mostra “'Com’eri vestita' - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale”, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua, verrà inaugurata sabato 14 gennaio alle ore 11 in Sala Vittorio ...