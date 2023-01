Come utilizzare l' agitazione delle particelle per ridurre l' inquinamento

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Avrei voglia di parlarvi di tante cose, dei resti romani vicino a Coimbra, diil mondo sarebbe diverso se Putin ascoltasse la musica di Glinka (che da giovane ha studiato a Milano), dil’astrofisica sta cambiando la posizione dell’uomo nell’universo. Spero ci sarà tempo per tutto questo e altro ancora. Ma ora, per continuità, vorrei proseguire nel ragionamento sulla fisica dell’aerosol eessa entri nella nostra vita, nelle scelte individuali e collettive. Un mini-corso di fisica del quotidiano, perl’dell’aria e, alla fine, vivere meglio. Per chi non mi avesse seguito nelle “puntate” precedenti ripeto che quellosospese in un gas è un mondo di combinazione e sintesi dei due ambiti. Lo inquadriamo scegliendo due ...