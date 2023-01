Cogl***!!! Luciana Littizzetto gela Fabio Fazio in diretta su Rai 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ha una passionaccia per tutto quello che è potenzialmente imbarazzante,. Soprattutto se a imbarazzarsi è il suo sodale. Nel suo consueto spazio satirico a Che tempo che fa, su Rai 3, la comica torinese irriverente come al solito (e un po' volgarotta) scava nel Web e individua la nuova tendenza virale sui social: video in cui animali, dai pappagallini ai gatti, sembrano parlare. E dire, ovviamente, parolacce. "Ci stiamo trasformando, gli umani iniziano a fare i versi e gli animali iniziano a parlare", premette Lucianina. "C'è un cane che dice vaff***o. Lo dice anche con l'accento napoletano, è meraviglioso", se la ride ladopo aver fatto mandare in onda il filmato. "Sempre su TikTok ho trovato un cane che dice 'mamma'. C'è poi il pappagallino che ...