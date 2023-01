Cobra Kai 6 sarà davvero l’ultima stagione? Cosa sappiamo di Cobra Kai 7

(Di lunedì 23 gennaio 2023)Kai è giunta al termine. Ciun prosieguo o la sestaKai nasce come prequel del celebre film cult anni 80, Karate Kid, ed in seguito all’accoglienza ricevuta dai fan, è stato rinnovato per ben 6 stagioni. Ma con il recente annuncio del sesto capitolo, arriva anche l’amara notizia per i fan: si tratta dell’ultimo della saga. Netflix ha rilasciato la novità con un teaser e a farci supporre che si tratterà del capitolo finale, sono le parole usate dalla stessa piattaforma di streaming: “Dopo cinque incredibili stagioni, la sestadiKail’ultimo atto. L’epica conclusione della saga lunga decenni arriverà presto su Netflix”. Al ...

