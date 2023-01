Clotilde Courau | la nuova vita ora che le figlie Vittoria e Luisa di Savoia sono grandi

Leggi su amica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Chiedetele tutto, ma non di rimpiangere il suo passato di mamma alle prese con duepiccole.è in unafase della suadi madre., lenate dall’amore con Emanuele Filiberto diormai piccole donne. Hanno 18 e 16 anni, studiano in Inghilterra, lontano dalla famiglia. Ma l’attrice, pur essendo molto legata a loro, non rimpiange il tempo in cui le vedeva correre per casa e in cui doveva dividersi tra famiglia e set. Non è la tipica mamma chioccia. O, almeno, non vuole sembrarlo. E, in un’intervista rilasciata all’edizione svizzera di Elle e ripresa dal magazine francese Gala, rivela come sta affrontando questafase della sua ...