Claudio Domenicali alla presentazione di Ducati | “Impegno fortissimo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Due campioni del mondo nel prossimo anno. Due piloti con il numero uno ben in vista sulla moto rossa. È stato un anno eccezionale per lache è riuscita a salire sul tetto della classifiche con Francesco Bagnaia in MotoGP e Alvaro Bautista in Superbike. Il passato è stato stupendo, il presente sarà contraddistinto da un forte lavoro per costruire un futuro luminoso. Ne è certo di questo, amministratore delegato di Borgo Panigale. Le dichiarazioni dididurante laufficiale delle nuove moto (Credit foto – Pagina Facebook Motogp jaman now)“Il 2022 è stato un anno importante, quest’anno è particolarmente emozionante. Siamo a Campiglio perchè è il concetto di fare le corse in modo diverso. C’è tanta ...

L'attenzione di tutti era per il numero che avrebbe scelto lo spagnolo Bautista, il campione in carica delle derivate di serie, e così - dopo la sentita presentazione del CEO, del ...accenna al fatto che il marchio, nel 2022, è andato oltre le aspettative anche in termini commerciali, con oltre 60.000 moto vendute : un numero eccezionale. Ecco la Ducati 2023: N. 1 sia Bagnaia che Bautista All'evento Campioni in Pista di Madonna di Campiglio, si è mostrato al mondo il team Aruba Racing 2023 di Bautista e Rinaldi per la stagione Superbike 2023 ...Dai circuiti della velocità alle piste da sci. Oggi e domani Ducati è in Trentino, a Madonna di Campiglio, località partner Audi dal 2013, per presentare i ...