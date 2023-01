(Di lunedì 23 gennaio 2023) E' finita nel peggior modo possibile la prima notte da... ex per Milan. Dopo il no al rinnovo del contratto, il numero 37 nerazzurro si è ripresentato a Sancon la fascia da capitano, è ...

La Gazzetta dello Sport

ESPULSO DOPO DUE ANNI E MEZZO Evidentemente così serenonon era perché ha commesso errori non da lui. Al 25' è stato ammonito per un fallo su Ebuehi, mentre al 40' ha rimediato il secondo ......Olivari 5 minuti fa Link copiato Ilgirone di andata del Napoli, chiuso a 50 punti, la pirotecnica Juventus - Atalanta, la lotta per la Champions apertissima, i casi Zaniolo ee ... Clamoroso Skriniar: espulso! È l'ultima a San Siro L'agente: "Nessuna probabilità che rinnovi" Doppia ammonizione per lo slovacco nella prima gara dopo il no al prolungamento con l'Inter. Il suo procuratore: "Il Psg Non ne abbiamo parlato noi, ma l'Inter... E ci sono anche altre società" ...Moviola Inter-Empoli: L'Empoli chiede un calcio di rigore durante la sfida di Serie A contro l'Inter, Mkhitaryan colpisce Caputo al volto.