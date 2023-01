Cinque tendenze sulla sicurezza previste per il 2023 | il futuro delle minacce informatiche

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Se qualcuno ti dicesse che il duello tra robot IA, avatar canaglia e guerra digitale sarebbe un punto fermo del, potresti non voler uscire di casa. Ma poi ci si aspetta che i criminali informatici prendano di mira anche le infrastrutture critiche che potrebbero vederti spegnere le luci in qualsiasi momento, quindi la minaccia informatica potrebbe raggiungerti anche lì. Trai conforto dal fatto che i rinforzi sono in arrivo e che l’industria dellainformatica sta cercando di reclutare altri 3,4 milioni di professionisti per neutralizzare la minaccia. Il fatto è che il tasso di attacchi informatici è in aumento. Attualmente ce ne sono oltre due milioni all’anno con un costo economico stimato di $ 10,5 trilioni in tutto il mondo entro il 2025 (rispetto ai $ 3 trilioni nel 2015 e in crescita del 15% all’anno). Il...