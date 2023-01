Cinghiali | Confagricoltura Benevento propone Cabina di Regia unica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn conseguenza dei danni da record alle colture in tutta la Regione Campania, in particolare nella provincia di, stamani, 23 gennaio, ore 11:00, presso gli uffici regionali di via Torretta n.29 a, si è tenuto il primo incontro per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto, cui ha partecipato il Presidente di, Antonio Casazza. Tra i presenti alla riunione, oltre alle altre organizzazioni sindacali di categoria, Angelo Marini, Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, Vincenzo Ciervo, Commissario ATC, e Giuseppe Porcaro, responsabile del settore della Regione Campania. Nel corso del suo intervento, Casazza ha ribadito la necessità di un coordinamento tra i vari Enti per una soluzione celere e ...

Confagricoltura

Genova . La notizia diffusa ieri dall'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta circa il ritrovamento di 11 carcasse diinfetti al confine tra le due regioni (oggi altri 4 casi in Piemonte) fa crescere ulteriormente la preoccupazione degli allevatori di suini delle aree già colpite dalla peste suina africana....11 carcasse diinfetti al confine tra le due Regioni fa crescere ulteriormente la preoccupazione degli allevatori di suini delle aree già colpite dalla PSA. I presidenti di... Cinghiali, Confagricoltura: In sette anni danni all'agricoltura per 120 ... In conseguenza dei danni da record alle colture in tutta la Regione Campania, in particolare nella provincia di Benevento, stamani, 23 gennaio, ore 11:00, ...Cinghiali, Confagricoltura: in sette anni danni all’agricoltura per 120 milioni, necessario un cambio di passo ...