Ciclista di 30 anni muore investito da un' auto

IL GIORNO

Un uomo di 30è morto stamattina a Pavia , investito da un' auto pirata mentre era in sella alla sua bicicletta . L' incidente si è verificato poco dopo le 7.30 in viale Lungoticino Resistenza, proprio davanti ...... si è invece dimesso per motivi di salute dopo essere stato alla guida del Comune per 7. ... ne centra un'altra e si ribalta: due i feriti64enne travolto da un'auto va in arresto cardiaco:... Incidente viale Resistenza Pavia: pirata in auto investe ciclista e scappa, grave 30enne TERNI I testimoni sfilati di fronte agli investigatori per far luce sull'omicidio di Ridha Jamaaoui non sarebbero stati in grado di raccontare la scena finale. Quella che, dopo la violenta ...Un uomo di 30 anni è morto stamattina a Pavia, investito da un'auto pirata mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente si è verificato poco dopo le 7.30 in ...