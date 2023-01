Chris Evans scherza con Jeremy Renner sullo spazzaneve e Occhio di Falco risponde FOTO

Leggi su screenworld

(Di lunedì 23 gennaio 2023)sta facendo il tifo per il suo amico nonché collega e co-star degli Avengers, dopo il grave incidente con locapitato a quest’ultimo. “Questo è un duro. Qualcuno ha controllato il gatto delle nevi?” ha affermato. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta dell’iconicodi: “Ti amo fratello…. Ho controllato il gatto delle nevi, ha bisogno di carburante“. Love you brother…. I did check on the snow cat , she needs fuel. ?? https://t.co/xOOCNcNHNC —(@) January 21, 2023 Ad ogni modo, la star didiha condiviso con i suoi fan sui social media un ...