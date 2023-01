Chiama dieci volte i carabinieri perché vede dei ladri in casa | ma erano solo nella sua immaginazione | denunciato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Agli agenti era apparso, nel corso delle telefonate, fortemente agitato, come se fosse in stato confusionale: perhato il 112 chiedendo aiuto, denunciando la presenza di alcuni “in”. Un 34enne brianzolo residente a Giussano, passata la mezzanotte di ieri, ha iniziato a cercare insistentemente di mettersi in contatto con le forze dell’ordine, pronunciando frasi sconclusionate e fornendo dati parziali sul luogo in cui si trovata. Anche grazie alla geolocalizzazione l’operatore della centrale operativa della Compagniadi Seregno è riuscito a capire da dove provenissero le telefonate, un’abitazione non distante dal laghetto di Giussano, e ha inviato sul luogo una voltante per assicurarsi che fosse tutto in ordine. I militari hanno bussato alla ...

L'episodio in provincia di Monza Brianza. Quando sono arrivati i militari, il 34enne di Giussano ha ammesso di avere assunto droga. E' stato denunciato per procurato allarme ...