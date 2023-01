Chiama 10 volte il 112 | “Ci sono i ladri” Ma era sotto gli effetti della droga

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen – “Ci”, e siil 112. Questo normalmente, almeno. Perché nel caso in esame, iimmaginari, creati dalla mentel’effetto delle droghe: l’incredibile storia avviene a Giussano, a nord di Monza. Per iimmaginariil 112 dieciL’uomo, 34 anni, è stato ovviamente denunciato per procurato allarme, come era d’altronde immaginabile. La Stampa riporta i caratteri di una vicenda grottesca, tragicomica, riguardante una serie di segnalazioni inviate tra domenica e lunedì. Dieci telefonate al 112 per segnalare l’intrusione diin casa. Ma inon c’erano, perché erano solo nella sua testa. Alla mezzanotte, il primo allarme. L’uomo, che vive ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Era passata la mezzanotte, quando un 34enne brianzolo residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza, sentita la presenza di alcuni ladri in casa, ha chiamato il numero di emergenza unico ...Era passata la mezzanotte, quando un 34enne brianzolo residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza, sentita la presenza di alcuni ladri in casa, ha chiamato il numero di emergenza unico 112 per ... Sente i ladri in casa e chiama 10 volte i carabinieri, ma erano allucinazioni per droga Giussano, un uomo di 34 anni denunciato per procurato allarme. Era in casa solo con gli anziani genitori: nessuna traccia di presunti malintenzionati ...Il 34enne brianzolo è stato segnalato alla autorità amministrativa oltre che essere denunciato per il procurato allarme ...