Chiama 10 volte i carabinieri per i ladri | ma erano allucinazioni per la droga

AGI - Era passata la mezzanotte, quando un 34enne brianzolo residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza, sentita la presenza di alcuni ladri in casa, ha chiamato il numero di emergenza unico ...Era passata la mezzanotte, quando un 34enne brianzolo residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza, sentita la presenza di alcuni ladri in casa, ha chiamato il numero di emergenza unico 112 per ... Sente i ladri in casa e chiama 10 volte i carabinieri, ma erano allucinazioni per droga Giussano, un uomo di 34 anni denunciato per procurato allarme. Era in casa solo con gli anziani genitori: nessuna traccia di presunti malintenzionati ...Nei guai un 34enne: davanti ai militari avrebbe ammesso che poco prima di tempestare il centralino di telefonate aveva assunto sostanze stupefacenti. Trovata una dose di hashish ...