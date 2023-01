(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nicolòè sul mercato. Ormai non ne fa più mistero nessuno, né la Roma né il suo allenatore José. Inevitabile dopo lo strappo con il calciatore, che ha chiesto di non essere nemmeno convocato per la partita contro lo Spezia, poi vinta 2 a 0 dai giallorossi.ha chiesto la cessione e tutto sommato alla Roma può anchee bene: davanti la coppia Dybala-Abraham sembra aver trovato feeling e gol, quindi vendere il 23enne, che dopo il gol in finale di Conference League ha portato pochissimo alla causa, può essere un’ottima occasione per fare cassa. Il tema però è un altro: chire? Le capacità sono fuori discussione, ma il carattere e il fisico ne fanno un calciatore da maneggiare con cura. E prima di investire su di lui, ...

Il Fatto Quotidiano

... 2 in 1 Aspira e Lava, per Pulizia 569.00 399.98ora Uno dei robot per le pulizie (aspirazione e lavaggio) più economici, fra quelli con stazione di svuotamento automatico .lo possiede ...leggi anche Vendere casa con ipoteca è possibile: ecco cosa rischialaCome possono difendersi gli eredi non debitori Come possono fare quindi gli eredi a tutelarsi, senza dover ... Chi si compra Zaniolo Mourinho lo gela: “Vuole andar via Per me il primo febbraio è ancora qua” Blog Calciomercato.com: 15 punti di penalizzazione. Poi se saranno confermati o meno, si vedrà. E c'è poco da gioire. Perchè qui la giustizia in quanto tale ...