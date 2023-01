Chi è Salvatore Baiardo? Gelataio e vicino ai fratelli Graviano | la sua credibilità ha più volte vacillato

Money.it

MaBaiardo Gelataio di Omegna, di origine parlermitana, è stato in passato condannato per favoreggiamento aggravato, con l'accusa di aver agevolato la latitanza dei boss stragisti ...Tutto è iniziato dall'intervista cheBaiardo, ex faccendiere della famiglia Graviano, ha ... "Magarilo sa, che arriva un regalino. Che magari, presumiamo, che un Matteo Messina Denaro sia ... Salvatore Baiardo, chi è l'uomo che profetizzò l'arresto di Matteo ... Salvatore Baiardo è finito al centro della cronaca dopo aver ... ma in quest’occasione Baiardo è stato molto più abbottonato e vago, senza mai far capire chi gli avesse suggerito l’indiscrezione e per ...Salvatore Baiardo torna a parlare di Matteo Messina Denaro a "Non è l'Arena". L'ipotesi sulle condizioni di salute e l'avvertimento a Massimo Giletti ...