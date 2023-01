Chi è Alfredo Ormando | in piazza il ricordo del corpo ribelle

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 13 gennaio 1998si diede fuoco inSan Pietro. Il suo fu un gesto di protesta contro la Chiesa e la sua posizione sull’omosessualità. Oggi ricordiamocome un, un uomo che hanno tentato di silenziare anche di fronte all’estremo gesto di coraggio. L’obiettivo era quello di far dialogare la Chiesa sull’omosessualità, un dialogo ancora oggi infarcito di una retorica che non riesce a legare parole e fatti. Il Vaticano tentò di nascondere la connessione fra il gesto e le colpe della Chiesa, arrivando persino a confiscare le lettere nelle quali il poeta spiegava i motivi della sua protesta estrema.non era uno sprovveduto e conosciamo la verità delle sue motivazioni solo grazie a lui. “Penseranno che sia un pazzo ...

