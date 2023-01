Che problema ha Zaniolo Di Canio scatena il caos a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gli infortuni, la rottura con José Mourinho e la, ora per Nicolòanche l'attacco dell'ex bandiera laziale Paolo di, che ha parlato proprio del centrocampista giallorosso a Sky Sport: "ha undi distrazione costante anche con i social, Mourinho ha ragione — dice l'ex calciatore — Mourinho giustamente si sente in debito di riconoscenza perché ha protetto sempre. Ha tutte le ragioni e si sente un po' tradito dopo averlo protetto sempre”. E ancora: "Ha ragione (Mou, ndr) quando sente la mancanza di rispetto da parte di, perché gli dice: ‘Mi fai questa cosa in questo momento dove io rischio di perderti e non poterti nemmeno sostituire in un momento delicatissimo della mia stagione?'”. Di...