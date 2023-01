“Che botta in diretta” Francesca Fialdini | l’ospite vip non ha retto Pubblico impazzito

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ospita Giovanni Minoli a Da noi… A ruota libera. Un passaggio dell’intervista sta facendo parecchio discutere: sul web il video è diventato virale e anche in studio ci sono stati attimi di grande imbarazzo. Giovanni Minoli è un giornalista e autore televisivo. In passato è stato tra gli ideatori di Mixer, il programma in cui ha intervistato tantissimi personaggi del mondo della politica, dell’economia, dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport. Quella trasmissione è stata iconica e ha segnato un’epoca rivoluzionando la televisione. L’ospitata di Giovanni Minoli è stata l’occasione per presentare il ritorno di Mixer in tv: infatti dal 12 gennaio 2023, ogni giovedì in seconda serata su Rai3 e dal 18 gennaio 2023, ogni mercoledì in prima serata su Rai Storia, vengono riproposte le più importanti interviste del giornalista. ...