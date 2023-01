Cercasi dogsitter La paga? Oltre 92 mila euro l' anno

Agenzia ANSA

Anche 100 mila dollari all'anno per portare a spasso il cane degli altri. Succede a New York dove, dopo il boom di adozioni di cani durante la pandemia di Covid, il mestiere diè diventato assai redditizio. In media, a Manhattan una passeggiava di mezz'ora costava al proprietario di un cane 14 dollari, ora si è arrivati a 35 dollari, come riportato dal New York ...... Jay, la mia compagna, un po' per necessità, ma anche per noia, quella di non mettere 'piede' fuori casa, piazza un annuncio: 'lavoro come badante, baby - sitter,'; ce ne sono a ... Cercasi dogsitter a New York, per 100.000 dollari l'anno - Cronaca Anche 100 mila dollari all'anno per portare a spasso il cane degli altri. Succede a New York dove, dopo il boom di adozioni di cani durante la pandemia di Covid, il mestiere di dogsitter è diventato a ...“Amore e tradimento – Il nostro rapporto con i cani dalla domesticazione al canile”. Questo il titolo dell’incontro con Francesco Cerquetti che si terrà sabato 21 gennaio alle ore 16 alla Nuova biblio ...