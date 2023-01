Cerca di uccidere la sua ex | Poi fugge e trova un nascondiglio assurdo

Leggi su kronic

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tentato omicidio quello che ha sconvolto la città di Roma. L’uomo ha provato a ucciderla e poi è scappato: ecco dove l’hannoto Sono purtroppo frequenti le notizie di donne uccise dai propri compagni o ex compagni. Non a caso, infatti, la lingua italiana ha coniato un termine specifico per queste situazioni: femminicidio. Tenta dil’ex e poi si nasconde (kronic.it)Spesso scatenate da un’eccessiva gelosia o dalla volontà di vendicare qualche torto subito in prima persona, le violenze sulle donne sono una triste realtà quasi quotidiana: si pensi che in Italia, nel 2022, sono state uccise 120 donne. Nelle ultime ore, a Roma un uomo hato di porre fine alla vita della propria ex compagna e a quella del fratello di lui. Ecco cos’è successo. Tentato omicidio a Roma: salvi per un pelo Nella zona di Ponte Milvio, un uomo ha ...