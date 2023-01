C' è troppa neve | donna partorisce in casa al telefono col l' ostetrica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A causa dellauna coppia ha dovuto far nascere il proprio bambino in, guidati dall’collegata via. È successo a San Quirico d’Orcia (Siena) dopo la forte nevicata che si...

ilmessaggero.it

... urbani e provinciali, si è concentrata sulla linea 98 (Santa Margherita Rapallo " Chiavari - Lavagna - Sestri Levante […] Navigazione articoli Meteo,nell'entroterra ligure ma non:...In quota un 7 centimetri difresca accumulata sul Monte Settepani, nel savonese, fiocchi anche in val d'Aveto, localmente anche in altre zone dei versanti padani di Levante e in quota nell'... Troppa neve, scuole chiuse a Gualdo Tadino, Nocera, Cascia e Norcia. In Valnerina mezzo metro di manto bianco. BOLOGNA - Prima niente (e da queste parti la cosa faceva davvero impressione) poi tutto bianco. Una coltre spessa e magica. Come a Badia ...Sestola (Modena), 23 gen. (askanews) - Due mesi e mezzo, forse anche tre, per recuperare una stagione che sembrava persa. È un ritardo ...