C' è troppa neve a Siena | donna partorisce in casa al telefono con l' ostetrica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A causa dellauna coppia ha dovuto far nascere il proprio bambino in, guidati dall’collegata via. È successo a San Quirico d’Orcia () dopo la forte nevicata che si...

ilmessaggero.it

... urbani e provinciali, si è concentrata sulla linea 98 (Santa Margherita Rapallo " Chiavari - Lavagna - Sestri Levante […] Navigazione articoli Meteo,nell'entroterra ligure ma non:...In quota un 7 centimetri difresca accumulata sul Monte Settepani, nel savonese, fiocchi anche in val d'Aveto, localmente anche in altre zone dei versanti padani di Levante e in quota nell'... Troppa neve, scuole chiuse a Gualdo Tadino, Nocera, Cascia e Norcia. In Valnerina mezzo metro di manto bianco. I neogenitori hanno fatto nascere il piccolo grazie alle indicazioni arrivate via telefono dalla dottoressa di turno alla centrale operativa ...I due genitori hanno gestito in autonomia il parto. L'ambulanza, per i disagi creati alla viabilità dalla nevicata, è arrivata ma solo a nascita già avvenuta ...