La Gazzetta dello Sport

C'è l'sulla tracce di. Il sondaggio fatto dal club londinese con gli agenti del calciatore potrebbe diventare presto qualcosa di più e accendere il finale di mercato. Per adesso nessun ...... Danilo 6.5, Bremer 6.5, Alex Sandro 5.5;6, Locatelli 6, Fagioli 6.5 (36' st Cuadrado sv),... Gotti deve fare i conti con assenze pesantissime: Nikolau, Kiwior (appena ceduto all'), ... C'è l'Arsenal su McKennie: le richieste della Juve e l'idea per reinvestirle Il centrocampista aveva lasciato cadere le ipotesi Bournemouth, Aston Villa e Fulham. I bianconeri hanno fissato il prezzo ...Latest Aston Villa transfer news from BirminghamLive brings an update in the club's reported chase of Marseille midfielder Matteo Guendouzi ...