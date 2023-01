CdS – c’è l’accordo tra i club

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-23 17:01:50 Arrivano conferme dal CdS: Secondo quanto riportato da The Athletic, la Juventus sarebbe vicina a perdere Ivan Fresneda, terzino spagnolo classe 2004 di proprietà del Real Valladolid. Dopo averlo seguito attenamente, varie squadre sembrano ormai aver superato la concorrenza delbianconero. Juve, Fresneda sempre più lontano Secondo il portale inglese, l’Arsenal ed il Borussia Dortmund avrebbero trovato un accordo con il Real Valladolid per il cartellino di Ivan Fresneda sulla base di un’offerta da 15 milioni di euro. Inoltre, il terzino resterebbe in prestito in Spagna fino al termine della stagione. Adesso la palla passa al giocatore che dovrà decidere in qualeiniziare la sua nuova avventura. Anche il Newcastle, che come la Juventus era interessato al giocatore, sembra ormai essersi ritirato dalla corsa. Vai alla ...