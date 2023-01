Caso plusvalenze | scudetto all’Inter? Sui social si scatena il finimondo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni ma, inevitabilmente, il turno è stato condizionato dallo scandalo dellefittizie. La Juventus ha strappato un punto importante contro l’Atalanta, la gara si è conclusa con uno scoppiettante 3-3. Il Napoli si è confermato in grandissima forma, la squadra di Spalletti è stata protagonista di un blitz contro la Salernitana. Un argomento caldissimo è quello legato allefittizie. La Juventus è stata penalizzata con 15 punti e la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi. Il club bianconero ha già annunciato il ricorso e si preannunciano due strade: la conferma dei 15 punti o l’assoluzione, non è prevista infatti una riduzione della penalizzazione. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLa Juventus rischia per altre due vicende. La prima riguarda il secondo ...