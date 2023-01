Caso Osimhen | l’avvocato Chiacchio tranquillizza i tifosi | “Al momento non c’è nessun rischio”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilplusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti alla Juventus potrebbe non essere finito qui. La notizia del giorno è la scelta della Procura di Napoli di prorogare le indagini suldi altri sei mesi. Victor(Getty Images), parlaC’è preoccupazione tra idel Napoli, la paura è di subire una penalizzazione come accaduto con la Juventus. I due casi, però, sono totalmente diversi, non c’è. A confermare ciò ci ha pensato Eduardo, avvocato esperto di diritto sportivo, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”. “Al ...

Calciomercato.com

Il Napoli nel mirino della questura per il trasferimento di: ecco la difesa della società partenopea La compravendita diè finita nel mirino della questura di Napoli per ilplusvalenze, ma la società di De Laurentiis è pronta a rispondere punto su punto, secondo quanto riportato da La Repubblica. Il Napoli ...I giocatori inseriti nell'affareNella trattativa perfurono inseriti il portiere greco Orestis Karnezis (ora ex calciatore) con valutazione 5,13 milioni. Poi Ciro Palmieri che oggi ... Il Napoli trema: Chiné chiederà gli atti del falso in bilancio per il caso Osimhen Il Napoli è andato al giro di boa con 50 punti, il migliore della storia azzurra. La partita di Salerno è un altro segnale di crescita.(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Proroga di indagini sull'acquisto dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen da parte della Procura partenopea che ipotizza nei confronti dei vertici ...