Caso Osimhen | ADL dovrà rispondere di dichiarazione fraudolenta

Calciomercato.com

Ha aperto Di Lorenzo, ha chiuso. 0 - 2 e tutti felici e contenti. Tranne i tifosi granata e ... Mourinho, nonostante ilZaniolo, ha trovato in Dybala l'uomo in più del momento. E ...Qual è la posizione del Napoli Sulsi è già espressa la Procura di Napoli che ha chiesto altri sei mesi di proroga per accertamenti sull'affare col Lille del 2020. A tal proposito, ... Il Napoli trema: Chiné chiederà gli atti del falso in bilancio per il caso Osimhen Il caso Osimhen non sembra molto diverso da quelli per cui la Juventus è stata condannata sulle plusvalenze. Perché allora anche il Napoli non viene condannatoIl Napoli sarebbe tranquillo relativamente alle indagini sull'acquisto del cartellino di Victor Osimhen dal Lille nell'estate del 2020 per 70 milioni di euro: come riportato ...