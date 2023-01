“Caso Napoli? Nessuna novità” Parola all’avvocato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nel marasma generale di processi e intercettazioni è stato così nominato anche il. Ci sono però ulteriori sviluppi: ecco di che tipo. Ilè stato incluso in altre tipologie di indagini. Per il momento sono stati effettuati solo degli accertamenti, ma la preoccupazione dei tifosi è cresciuta. Con la situazione dei bianconeri potrebbe essersi creato un increscioso precedente. Ansa FotoChe a sua volta potrebbe portare chi di dovere a fare luce anche su altre squadre. Cosa che ai tifosi dei suddetti club desta non poche preoccupazioni. Insomma, a livello generale c’è poco da stare tranquilli. Ha provato a fare chiarezza Gino Fabio Fulgeri, il legale di Aurelio De Laurentiis. In diretta su Tvplay in onda su Twitch si è parlato della situazione dei partenopei, con un breve cenno ai bianconeri. Il discorso è iniziato con il...

ilGiornale.it

... per i rossoneri, e non solo, ilva troppo forte e lo Scudetto si allontana sempre di più, i biancocelesti puntano a tornare in Champions e indi successo sarebbero a solo un punto dalla ...... ricordiamo, qualora riuscisse a vincere il già preannunciato ricorso al Coni sarebbe a - 12 dal. E sono sempre tanti, ma tanti punti, che alla fine faranno in ognila differenza. E la ... Il caso "Napoli-Asl" fa sperare la Juve Eduardo Chiacchio, il legale che difese il Napoli nell'udienza per l'affare-Osimhen, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' ...NAPOLI - S’erano aperte le danze del mercato azzurro con l’arrivo di Bereszynski (che ha già debuttato in Coppa Italia contro la Cremonese), cui fa seguito quell’accomodamento della porta annunciato d ...