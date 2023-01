Caso Dani Alves | il terzino spostato in un altro carcere per motivi di sicurezza

(Di lunedì 23 gennaio 2023), exdella Juventus, è stato trasferito diperdidopo l’accusa per stupro, exdella Juventus, è stato trasferito diperdidopo l’accusa per stupro di una 23enne il 30 dicembre scorso al nightclub Sutton di Barcellona. Secondo La Vanguardia, il giocatore saràdaldi Brians 1 per andare in quello di Brians 2 per «die per garantire la normale convivenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

