Caso Cospito | nasce il Comitato contro il 41 bis

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tra i sostenitori intellettuali, avvocati e artisti come Zerocalcare, Elio Germano, Ascanio Celestini, Luigi Manconi. Il documento di lancio dell'iniziativa: "Il carcere duro è come la pena di morte"

Radio Onda d'Urto

Lo sciopero di Alfredoriguarda anche l'ostatività: la cancellazione della possibilità di ... in termini di benefici (nel, la liberazione condizionale), per il detenuto; in gioco sono la ...- Ogni giorno che passa peggiora lo stato di salute del 55enne: ha perso 40 chili, quando ha iniziato il digiuno pesava 118 kg, ora è sceso a 78, rifiuta qualsiasi trattamento CASO COSPITO: VIETATO PARLARE…CON RADIO ONDA D ... Pd: "Siano valutate le condizioni di salute della persona e che, in base a queste, si prendano i dovuti provvedimenti" ...Tra i sostenitori intellettuali, avvocati e artisti come Zerocalcare, Elio Germano, Ascanio Celestini, Luigi Manconi. Il documento di lancio ...