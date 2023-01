Caso Bellavia al GF Vip | ordine degli Psicologi prende una decisione | cosa è successo a Gegia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A quanto pare l’ha preso la suadopo ildi Marcoal Grande Fratello Vip. Come ben sapete, iscritta regolarmente all’albo, è stata criticata per il suo comportamento nel corso delle prime battute del reality show, dopo aver trattato in maniera discutibile il suo collega di gioco.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

E parlando del, Luciano dopo il GF Vip 7 svela un retroscena . Sembra proprio che nella Casa di Cinecittà aleggiasse una certa paura e tanta preoccupazione, tanto che le dinamiche per ...Subito dopo il, si aveva il timore di parlare. Questa è una cosa che mi è stata detta anche dai ragazzi che hanno vissuto in prima persona quel momento'. Sei stato eliminato al televoto:... Gegia convocata dall'Ordine degli Psicologi: come si è concluso il ... Intervistato da SuperGuidaTv l’ex concorrente del Gf Vip Luciano Punzo ha parlato del suo rapporto con la ex, della sua esperienza nel reality show ...Luciano Punzo si svela in una nuova intervista, dove racconta cosa ha notato durante l'esperienza vissuta nella Casa di Cinecittà ...